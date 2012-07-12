Путін тягне Януковича кататись на мотоциклі

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у форматі «віч-на-віч» нагадав про його торішню обіцянку проїхатися з байкерами на мотоциклі.

Про це повідомляє сайт Президента Росії, що розмістив стенограму розмови президентів.

Згідно зі стенограмою, В.Янукович перший нагадав В.Путіну, що той провів незаплановану зустріч з байкерами.

«Вони Вас теж чекають», - зауважив В.Путін.

Після цих слів В.Янукович сказав, що знає про запрошення байкерів відвідати їхню базу під Севастополем. «Я їм теж передав привіт», - сказав В.Янукович. «Зустрічайте спочатку Президента Росії, а я встигну», - додав він.

Після цих слів В.Путін раптово нагадав В.Януковичу про його торішню обіцянку - згадати молодість, прокатавшись на мотоциклі.

«Я їм сказав, що ми з Вами розмовляли минулого разу, і Ви мені тоді ще запропонували: Давайте зараз сядемо на мотоцикл, я згадаю молодість, проїдусь», - сказав Президент Росії.

«Жодних проблем», - знову пообіцяв йому В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, В.Путін розпочав свій візит до України з відвідування табору байк-клубу «Нічні вовки». По дорозі із Севастополя до Ялти глава Російської держави зробив незаплановану зупинку, щоб привітати байкерів та їхнього лідера Хірурга, а потім вирушив на переговори з Президентом України.