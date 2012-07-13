Об’єднана опозиція: влада хоче запровадити цензуру на ТВі

Про це йдеться в заяві опозиції з приводу ситуації з телеканалом ТВі, переданій УНІАН прес-службою партії «Батьківщина».

У документі зазначається, що “влада хоче запровадити цензуру на каналі ТВі”.

Податковою міліцією була порушена кримінальна справа проти “генерального директора відомого та популярного телеканалу TVi Миколи Княжицького. Чи не єдиного телеканалу в Україні, в ефірі якого представники опозиції могли донести свою точку зору до українського суспільства”, заявляють в опозиції.

У заяві наголошується, що об’єднана опозиція розцінює “цей цинічний крок влади як чергову спробу обмежити свободу слова в країні, запровадити під приводом порушення кримінальної справи політичну цензуру на телеканалі”. “Особливу тривогу такий факт безпрецедентного тиску на телеканал викликає і тому, що всі ці події відбуваються перед початком парламентської виборчої кампанії”, - сказано у документі.

Опозиція вважає, що “порушення кримінальної справи проти Миколи Княжицького стоїть в одному ряду із аналогічними справами проти лідерів опозиції – Юлії Тимошенко та Юрія Луценка”. “Мотив дій влади один і той же – за допомогою правоохоронних органів, а потім політично вмотивованих рішень судів перешкодити політичній опозиційній діяльності, а в даному випадку – об’єктивній та незаангажованій роботі відомого телеканалу та його керівника, взяти їх діяльність під владний контроль”, - сказано у заяві.

Об’єднана опозиція «За Батьківщину» наголошує, що опозиція готова “підставити своє плече підтримки особисто Миколі Княжицькому та журналістському колективу телеканалу TВі”.