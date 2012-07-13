Путін після Януковича погостював на віллі Медведчука (відео)

До відльоту глава РФ заїхав до лідера громадського руху «Український вибір» Віктора Медведчука. З відеозапису, який опинився в розпорядженні Life News, видно, що Путін приїхав в гості далеко за північ. Похресниці президент подарував букет квітів і плюшевого ведмедика. Колишній високопоставлений український чиновник зустрічав Путіна разом зі своєю родиною на порозі свого розкішного маєтку, розташованого на березі моря в околицях Ялти.

Після невеликої екскурсії будинком Путін і Медведчук з родиною пройшли на балкон другого поверху, де поласували фруктами, запиваючи їх шампанським.

Тут господар будинку похвалився перед президентом однією з головних прикрас резиденції - танцюючим фонтаном. Як тільки гості підняли келихи, різнокольорові струмені почали злітати вгору в такт пісні «Город над вольной Невой».

Цю мелодію, нагадаємо, Путін награв на фортепіано під час відвідування театру в Санкт-Петербурзі.

- Супер! - Захопився президент.

Потім фонтани станцювали під «Готель "Каліфорнія"» та інші зарубіжні пісні.