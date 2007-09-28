Представник Ющенка в Криму не знайшов себе у виборчих списках

Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Володимир ХОМЕНКО не знайшов себе в списках виборців на нинішніх виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ХОМЕНКО повідомив сьогодні журналістам у Сімферополі.

За словами В.ХОМЕНКА, «він уже 9 років живе на вулиці Промисловій, не перереєстровувався, не переїздив», утім, прийшовши на дільницю, виявив, що його квартира в списках виборців відсутня. «Я був змушений написати заяву, щоб мене включили в списки», - зазначив кримський Постпред Президента.

Крім того, за словами В.ХОМЕНКА, в списках не виявилося і квартир деяких його сусідів. Так, приміром, у списки не була включена квартира начальника кримського виборчого штабу блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Сергія ВАСИЛЕНКА.

На думку В.ХОМЕНКА, його критика стосовно властей через низьку якість списків виборців Криму, а також його заяви про земельне беззаконня в автономії і викликали несхвальні вислови на адресу Представництва Президента в АРК з боку властей автономії (УНІАН: сьогодні на прес-конференції перший віце-спікер Криму Сергій ЦЕКОВ, зокрема, заявив, що Представництво Президента в АРК займається тільки чварами і дестабілізацією відносин).

«Це (критика з боку Представництва Президента в Криму – УНІАН) не подобається сьогодні уряду, це не подобається сьогодні Верховній Раді, тому що якби не було Представництва Президента, тоді в нас би «рай земний був» і не більш того, - сказав В.ХОМЕНКО. - Чим я дестабілізував (ситуацію в Криму – УНІАН)? Тим, що розповів правду про списки?».

Нагадаємо, кримські бютівці заявили про підготовлювану в АРК рядом сил масову фальсифікацію результатів виборів. За даними кримського БЮТ, в списки по Криму включено близько 19 тисяч "двійників", 20 тисяч "довгожителів", а також неповнолітніх громадян.