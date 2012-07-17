Турчинов не виключає нових провокацій проти Тимошенко
Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов не виключає нових провокацій влади проти Юлії Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Києві.
«Провокації проти неї (Ю.Тимошенко – УНІАН), на жаль, не почались, вони продовжуються. Мабуть дня не було за час її перебування за ґратами, щоб проти неї не було провокацій. Ми бачимо з вами, що з одного боку поставлена задача через підконтрольні судові органи прискорити питання щодо однієї справи проти Тимошенко і з іншого боку - перед вищим касаційним судом поставлена протилежна задача: порушуючи Конституцію і законодавство, гальмувати прийняття рішення», - сказав О.Турчинов.
На його думку, незважаючи на те, що це два протилежні рішення, такі завдання поставлені людям, які працюють у судовій системі.
«Вони почали вже реальні провокації (проти Ю.Тимошенко – УНІАН): якісь там пігулки, я не здивуюсь, коли вони під ліжком знайдуть ще рушницю, з якої було вбито Кеннеді. Тобто провокації можуть бути. Інше питання - посилення провокацій, на жаль, відбувається тому, що вони вже втомилися грати в лікування і будуть ламати цей процес», - переконаний О.Турчинов.