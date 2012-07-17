Турчинов не виключає нових провокацій проти Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Києві.

«Провокації проти неї (Ю.Тимошенко – УНІАН), на жаль, не почались, вони продовжуються. Мабуть дня не було за час її перебування за ґратами, щоб проти неї не було провокацій. Ми бачимо з вами, що з одного боку поставлена задача через підконтрольні судові органи прискорити питання щодо однієї справи проти Тимошенко і з іншого боку - перед вищим касаційним судом поставлена протилежна задача: порушуючи Конституцію і законодавство, гальмувати прийняття рішення», - сказав О.Турчинов.

На його думку, незважаючи на те, що це два протилежні рішення, такі завдання поставлені людям, які працюють у судовій системі.

«Вони почали вже реальні провокації (проти Ю.Тимошенко – УНІАН): якісь там пігулки, я не здивуюсь, коли вони під ліжком знайдуть ще рушницю, з якої було вбито Кеннеді. Тобто провокації можуть бути. Інше питання - посилення провокацій, на жаль, відбувається тому, що вони вже втомилися грати в лікування і будуть ламати цей процес», - переконаний О.Турчинов.