Шахтарі готові йти на Київ

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Шахтарі дуже серйозно налаштовані, ми їх політично підтримуємо і, природно, з ними обговорюємо, як далі діяти», - сказав П.Симоненко.

Він наголосив, що йдеться і про проблеми в цілому у вугільній промисловості, і про проблему шахтарів-регресників, і про проблему видачі вугілля.

За словами лідера КПУ, шахтарям-пенсіонерам не видають вугілля для опалювання будинків у розрахунку 5,9 тонн на одного гірника на рік (як передбачено законодавством) і вже на сьогодні «130 тисяч тонн заборгували».

На думку П.Симоненка, «буде «гаряча» пора, тому що в цілому ситуація ускладнюється.

«Ті реляції, дуже часто позитивні, які звучать з вуст окремих представників влади, мене, м'яко кажучи, не тільки дивують, а вже шокують, тому що їм треба поїхати і подивитися, що на місцях відбувається», - додав П.Симоненко.

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Як повідомляв УНІАН, 4 липня голова координаційної Ради шахтарських інвалідських, ветеранських організацій України Юрій Хохлов заявив, що того дня близько 2 тисяч гірників з Луганської області вирушили з Брянки і прямують пішки до Києва.

За його словами, гірники-пенсіонери наполягають на тому, щоб уряд не занижував норму побутового палива, яка належить кожній сім'ї, з 5,9 т до 3,1 т на рік, і щоб відвантаження вугілля проводилося вчасно.

Пізніше в міліції спростували повідомлення про похід 2 тисяч шахтарів-пенсіонерів з Луганської області на Київ.