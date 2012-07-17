Шахтарі готові йти на Київ

00:16, 17 липня 2012
Політика
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Гірники з міста Брянка Луганської області готуються в серпні до дня шахтаря йти пішим походом на Київ.

Лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко виступає на мітингу

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Шахтарі дуже серйозно налаштовані, ми їх політично підтримуємо і, природно, з ними обговорюємо, як далі діяти», - сказав П.Симоненко.

Він наголосив, що йдеться і про проблеми в цілому у вугільній промисловості, і про проблему шахтарів-регресників, і про проблему видачі вугілля.

За словами лідера КПУ, шахтарям-пенсіонерам не видають вугілля для опалювання будинків у розрахунку 5,9 тонн на одного гірника на рік (як передбачено законодавством) і вже на сьогодні «130 тисяч тонн заборгували».

На думку П.Симоненка, «буде «гаряча» пора, тому що в цілому ситуація ускладнюється.

«Ті реляції, дуже часто позитивні, які звучать з вуст окремих представників влади, мене, м'яко кажучи, не тільки дивують, а вже шокують, тому що їм треба поїхати і подивитися, що на місцях відбувається», - додав П.Симоненко.

 

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Як повідомляв УНІАН, 4 липня голова координаційної Ради шахтарських інвалідських, ветеранських організацій України Юрій Хохлов заявив, що того дня близько 2 тисяч гірників з Луганської області вирушили з Брянки і прямують пішки до Києва.

За його словами, гірники-пенсіонери наполягають на тому, щоб уряд не занижував норму побутового палива, яка належить кожній сім'ї, з 5,9 т до 3,1 т на рік, і щоб відвантаження вугілля проводилося вчасно.

Пізніше в міліції спростували повідомлення про похід 2 тисяч шахтарів-пенсіонерів з Луганської області на Київ.

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