Ще одна країна пускатиме українців без віз

Про це повідомляє МЗС України.

З 1 серпня список країн, куди українці можуть їздити без віз строком до 30 діб, поповнить Туреччина. Зараз в цьому списку значаться: Боснія і Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Туніс (за наявності туристичного ваучера), Бруней, Малайзія, Палау і Сейшельські острови, повідомляє Комсомольська правда в Україні.

Без віз, але не більше, ніж на 14 діб, можна поїхати в Гонконг.

Також не потрібні візи для поїздок у такі країни: Молдова, Грузія, Азербайджан, Узбекистан, Монголія, Вірменія, Білорусь, Антигуа і Барбуда, Гватемала, Нікарагуа, Сальвадор і Свазіленд.

Безвізовий режим поїздок для українців терміном до 90 діб діє в Хорватії з 1 квітня до 31 жовтня 2012 року. А до 15 березня 2013 року на термін до 90 діб можна без віз в'їжджати до Македонії.

Крім того, на 90 днів без віз зараз можна їздити в Албанію, Аргентину, Бразилію (з метою туризму і бізнесу), Еквадор (за наявності документів, що підтверджують туристичну мету поїздки), Ізраїль, Намібію, Панаму (при наявності документів, що підтверджують туристичну мету поїздки), Парагвай.

У Перу ж можлива безвізова поїздка на 183 дня (за наявності документів, що підтверджують туристичну мету подорожі).

Країни, в яких українці можуть оформити візи в аеропорту після прибуття: Вануату, Гаїті, Джибуті, Домініка (тільки туристична віза), Домініканська республіка (тільки туристична віза), Єгипет, Кенія, Коморські острови, Маврикій, Мадагаскар, Мальдіви, Сальвадор, Свазіленд, Гренада (тільки туристична віза), Мікронезія (тільки туристична віза).