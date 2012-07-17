Луценко каже, що знає про отруєння Ющенка те, що й усі

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко заявляє, що йому нічого не відомо про хід розслідування справи щодо отруєння колишнього Президента України Віктора Ющенка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, даючи вільні пояснення, у ході допиту у Печерському районному суді Києва.

«Мені нічого не відомо про розслідування отруєння Ющенка. Мені про цю справу відомо лише те, що відомо всім громадянам із ЗМІ», - сказав Ю.Луценко.

Аналізуючи обвинувачення, яке висунуто йому, у продовженні оперативно-розшукових заходів стосовно водія колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка, він нагадав, що йому і досі не вручено копію обвинувального висновку.

«Але, базуючись на витягах із попереднього обвинувачення, можна зробити однозначний висновок, що матеріали не містять ні доказів злочинного умислу, ні факту скоєння злочину, ні події злочину, вчиненого Луценком, Павленовим і Тарасенком», - зазначив екс-міністр.

Ю.Луценко пояснив, що базою для проведення оперативно-розшукової справи відносно водія В.Сацюка була відомча інструкція під номером 007, датована 2004 роком. За словами Ю.Луценка, закон про проведення ОРС вказує, що треба робити, а інструкція говорить, як це треба робити.

При цьому Ю.Луценко висловив здивування, чому в матеріалах обвинувачення, яке йому інкримінується, немає постанови про порушення ОРС за фактом отруєння В.Ющенка.

«Крім того, як ми взагалі оцінюємо, хто наніс шкоду Давиденку, якщо у нас немає в матеріалах ні постанови про проведення ОРС, ні рішення суду щодо дозволу на це?», - запитав екс-міністр.