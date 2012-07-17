Луценко про Ющенка: я ледве його на три літери не посилав

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко запевняє, що не мав наміру догодити колишньому Президенту Віктору Ющенку у розслідуванні кримінальної справи про його отруєння через вкрай напружені стосунки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.Луценко заявив сьогодні під час допиту у Печерському районному суді Києва.

«На літо 2009 року ніяких позитивних ні політичних, ні службових відносин з Президентом Ющенком у мене не було, і тому я не мав ніяких підстав і бажання йому догодити… У той час я ледве його на три літери не посилав», - сказав Ю.Луценко, відповідаючи на запитання свого захисника щодо стосунків з екс-Президентом, зокрема в контексті продовження оперативних заходів в рамках розслідування справи про його отруєння.

У даний час допит Ю.Луценка завершено, після 10-хвилинної перерви суд перейде до стадії розгляду доповнень.

Довідка УНІАН. Ю.Луценку висунуто звинувачення за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) під час розслідування справи про отруєння В.Ющенка.

Суть зловживань, що інкримінуються екс-міністру, зводиться до того, що він, а також В.Тарасенко і О.Павлєнов (обидва працювали в Департаменті карного розшуку МВС), у рамках розслідування справи про отруєння В.Ющенка нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) стосовно В.Давиденка, колишнього водія екс-заступника голови СБУ В.Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди правам, свободам і інтересам Валентина Давиденка, що охороняються законом», йдеться в обвинувальному висновку.

Цей епізод справи екс-міністра було виділено в окрему справу 21 січня 2012 року.