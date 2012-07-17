Стецьків вважає, що голодуванням пройняти регіоналів не вдасться

Про це заявив народний депутат від фракції "Наша Україна - Народна самооборона" Тарас Стецьків, пише Gazeta.ua.

"Це не є достатньо ефективний засіб, який примусить президента Януковича не підписати закон. Перш ніж починати голодування, треба було добре поставити мету і знати, як з голодування вийти. Вони голодують проти закону, який ще не підписаний. Виходить, що ціль розмита. Я зі свого досвіду знаю, що Партію регіонів таким методом, як голодування, не примусять нічого змінити", - сказав він.

Політик повідомив, що не знає, чи буде позачергова сесія парламенту, на якій можуть розглянути питання про відставку спікера Володимира Литвина та віце-спікера Миколи Томенка та призначення нового спікера.

"Вона може бути 31 липня, а може і не бути. Якщо Литвин зараз не підпише новий закон, і документ не піде на підпис президенту, то я думаю, що позачергову сесію має сенс проводити лише через одне питання - зняти Литвина, поставити ручного спікера, який підпише закон про засади мовної політики", - розповів Стецьків.

За його словами, у Партії регіонів достатньо людей, які проголосують за "технічного" спікера.

"Пропозиція Литвина про повторний розгляд мовного закону постатейно "Регіонами", швидше за все, буде відкинута. Для них така постановка питання означає, що минуле голосування було з порушенням", - "вважає нунсівець".