Адвокат побачив, що Луценко повністю спростував висунуті йому обвинувачення

Захист вважає, що екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко своїми показами на сьогоднішньому допиті в суді повністю спростував обвинувачення у незаконному продовженні оперативних заходів стосовно водія колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентина Давиденка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам під час перерви у судовому засіданні заявив адвокат Ю.Луценка Олексій Баганець.

«Я вважаю, що своїми показами Юрій Віталійович повністю спростував висунуті йому обвинувачення», - сказав він, зауваживши, зокрема, що постанова, підписана його підзахисним про продовження оперативно-розшукових заходів стосовно В.Давиденка перебуває у прямому причинно-наслідковому зв’язку з дозволом суду на вжиття таких заходів.

Крім того, адвокат зазначив, що слідство у справі Ю.Луценка проводилося неповною мірою, виключно з обвинувальним ухилом, і тому сторона захисту на стадії доповнень у суді наполягатиме на долученні і дослідженні нових доказів.