70% відвідувачів сайту ВР вважають, що парламент «темнить»

90% відвідувачів парламентського сайту вважають, що діяльність Верховної Ради України є непрозорою або не зовсім прозорою.

Про це свідчать результати опитування сайту.

На запитання: “Чи є відкритою (прозорою) діяльність Верховної Ради України в суспільстві” ствердно відповіли 10%, або 5 тис. 762 респондентів, “ні” - 69% (41 тис. 861 респондентів), а відповідь “не зовсім” дали 21% опитаних (12 тис. 924 респондентів).

В опитуванні, яке триває на сайті парламенту з 27 квітня 2009 року, взяли участь 60 тис. 547 осіб. Опитування триває.