МЗС каже, що не може саме добитись безвізового режиму з ЄС

Так прокоментував сьогодні на брифінгу керівник департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин питання візової політики України та ЄС, пише Радіо Свобода.

За словами Волошина, «це більшою мірою не питання до МЗС. Це питання закону про біометричні паспорти, це виконання міграційного законодавства, це застосування, як і ухвалення, міжнародних угод, до яких Україна приєдналась, щодо торгівлі людьми, тощо. Ми сподіваємось, що наші колеги з інших відомств у цьому напрямку будуть так активно працювати, як і МЗС працював, щоб отримати План дій щодо безвізового режиму».

Волошин зазначив, що МЗС координує роботу уряду з виконання Плану дій, більше року тому отриманий Україною від Європейської комісії.

Між Україною та Європейським Союзом уже понад два роки діє Угода про спрощення оформлення віз, яка визначає порядок оформлення віз для окремих категорій українців.