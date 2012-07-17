Джемільов каже, що союз кримських татар із ПР виключений

Як повідомляє прес-служба Меджлісу, про це М.Джемільов заявив в інтерв'ю газеті "Авдет".

За його словами, формат участі Меджлісу в парламентських виборах обговорюватиметься цими вихідними на національному з'їзді кримських татар - курултаї.

"Можливість передвиборного союзу з Партією регіонів у нас не розглядалася, оскільки по багатьох питаннях розвитку України й Криму в нас різні, а деколи - діаметрально протилежні точки зору", - сказав М.Джемільов.

Лідер кримських татар також заявив, що 250 делегатів курултаю ухвалюють рішення, виходячи з національних інтересів і думок співвітчизників, які їх обрали.

"Тому, переважна більшість кримських татар, як показала практика всіх виборів на території України в останні два десятиліття, голосують відповідно до рекомендацій свого курултаю. Правда, були і є невеликі групи з числа кримських татар, які не мають якихось твердих політичних поглядів, але обов'язково закликають голосувати всупереч рекомендаціям курултаю. У них робота така, вони у такий спосіб заробляють собі на хліб", - зазначив М.Джемільов.

Разом із тим, він додав, що, навіть якщо гіпотетично допустити, що курултай закликатиме кримських татар із якихось міркувань голосувати за Партію регіонів, то "немає ніякого сумніву, що більшість так і діятиме, оскільки рейтинг представницького органу кримськотатарського народу досить високий". "За даними Центру Разумкова, близько 82%", - сказав М.Джемільов.