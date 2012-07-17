МЗС домовився про безкоштовні візи до Польщі, Литви і Словаччини

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

«Досягнуто домовленості про скасування плати за національні візи з Республікою Польщею, з Литовською Республікою, Словацькою Республікою»,- сказав він.

О.Волошин нагадав, що Хорватія та Чорногорія скасували візи для українських туристів на літній період.

Крім того, за словами О.Волошина, безвізовий режим встановлено з Аргентиною, Бразилією, Ізраїлем, Гонконгом, з 1 серпня почне діяти безвізовий режим з Туреччиною.

«Одне з питань, яким МЗС однозначно може пишатися, - це те, що ми в рази збільшили кількість країн, з якими в нас є безвізовий режим», - сказав він.