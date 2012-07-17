У Міноборони спростували заяви про загибель українських миротворців у Конго

Про це УНІАН повідомили в Департаменті преси і зв'язків із ЗМІ Міністерства оборони України.

У відомстві зазначили, що зв'язалися із штабом 18-го окремого вертолітного загону Збройних сил України Місії ООН у Конго, і їх повідомили, що аварії військового вертольота і загибелі українських миротворців не було.

Як повідомляли сьогодні в ЗМІ, два пілоти з України загинули в результаті аварії вертольота в Конго.

Довідка УНІАН. 22 грудня 2011 року Верховна Рада прийняла закон про направлення українського миротворчого контингенту до Конго.

У березні цього року Міноборони завершило введення до Конго 18-го вертолітного загону. Завдання українського миротворчого контингенту в Конго полягають у веденні повітряної розвідки, спостереженні, проведенні заходів стримування і вогняної підтримки наземних сил, забезпеченні дій військ Місії ООН, зокрема пошуково-рятувальних операцій і супровід доставки гуманітарних вантажів.

У 1997-1999 роках у Конго продовжувалася запекла громадянська війна. Відтоді у країні час від часу виникають міжплемінні криваві сутички.