Янукович дав грошей розвідці - опозиція боїться, що слідкуватимуть за нею

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Закон передбачає, зокрема, збільшення видатків із загального фонду для Служби зовнішньої розвідки (КПКВК 6621010 "Розвідувальна діяльність у сфері безпеки держави та спеціальний захист державних представництв за кордоном") на грошове забезпечення військовослужбовців з нарахуваннями на суму 47 млн грн за рахунок перевиконання надходжень до загального фонду державного бюджету від ввізного мита (ККД 150100).

Метою закону є забезпечення реорганізації та доукомплектування підрозділів Служби зовнішньої розвідки.

На 1 квітня 2012 року фактична укомплектованість підрозділів Служби зовнішньої розвідки становила 79,3% від затвердженої законом (4350 осіб). Некомплект становить 899 осіб.

Як повідомляв УНІАН, Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» був ухвалений 21 червня за скороченою процедурою. Ухвалення закону підтримав 271 народний депутат із 366 зареєстрованих у сесійній залі.

Заступник голови ВР Микола Томенко висловив стурбованість з приводу того, що через народних депутатів (даний законопроект вніс на розгляд ВР депутат від Партії регіонів Юрій Каракай) виправляються помилки уряду.

За його словами, експерти зазначають, що даний законопроект передбачає виділення коштів для створення окремого підрозділу у Службі внутрішньої розвідки, «який буде за опозицією слідкувати під час виборчої кампанії».

М.Томенко виступив категорично проти ухвалення такого рішення і внесення змін до бюджету через народних депутатів.