Де голосуватиме Ющенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проголосує на виборчій дільниці в Будинку профспілок орієнтовно о 10.30 в неділю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила керівник інформаційного управління Секретаріату Президента Лариса МУДРАК.

За її словами, Президент після голосування планує поспілкуватися з пресою.

Також в день виборів в Секретаріаті Президента, починаючи з 19.00, плануються щогодинні брифінги керівників Секретаріату Президента, які інформуватимуть про події, пов`язані з ходом виборів.