Де голосуватиме Ющенко
22:10, 28 вересня 2007Політика
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Після голосування Президент поспілкується з пресою
Президент України Віктор ЮЩЕНКО проголосує на виборчій дільниці в Будинку профспілок орієнтовно о 10.30 в неділю.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила керівник інформаційного управління Секретаріату Президента Лариса МУДРАК.
За її словами, Президент після голосування планує поспілкуватися з пресою.
Також в день виборів в Секретаріаті Президента, починаючи з 19.00, плануються щогодинні брифінги керівників Секретаріату Президента, які інформуватимуть про події, пов`язані з ходом виборів.
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