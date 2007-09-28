Тимошенко сказала, що у неї є розбіжності з Ющенком

БЮТ нікому не дозволить зняти мораторій на продаж землі у 2008 р. Про це лідер БЮТ Юлія Тимошенко заявила в ефірі програми "Свобода" на телеканалі "Інтер". "Якщо ми знімемо мораторій сьогодні.. ми отримаємо колосальні спекулятивні операції", - наголосила вона. Ю.Тимошенко підкреслила, що знімати мораторій на продаж землі зараз не можна, оскільки в Україні немає ринку землі. Також вона додала, що у цьому питанні вона має розбіжності з Президентом України Віктором Ющенком.

РБК-Україна