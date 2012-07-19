ЗМІ: Головний монах Лаври має розкішний заміський маєток (фото)

Про це розповідає програма "Гроші", пише ТСН.

Журналісти відправилися до резиденції настоятеля Лаври, аби провідати його після хвороби і можливого отруєння, про яку повідомляли ЗМІ.

Як повідомляється, маєток Владики розташований у селі Вороньки за 20 км від Києва. Дістатися місця його розташування допомогли журналістам будівельники, які працюють на митрополита.

Будинок головного монаха, який відрікся від мирського життя, має арки, прикрашений ліпниною та великими вікнами з художньо викуваними деталями. На веранді - диванчики для відпочинку. Також є гараж на два авто, будинок для гостей, яких захищає від стороннього ока паркан заввишки десь у 2,5 метри та встановлені на будинку відеокамери спостереження.

На ганок до журналістів вийшла дівчина, яка підтвердила, що це будинок Владики, але не змогла відповісти, коли він приїде. Невдовзі зателефонувала помічникові митрополита, який заявив, що для зустрічі з Павлом треба їхати в Лавру. Дівчина додала також, що не знає, чи повернувся владика з Афону, де він був напередодні.

Журналісти поїхали, залишивши хворому митрополиту апельсини.

"Не кожна людина може стати ченцем, не кожен переносить статут монастирського життя… тільки лагідному і смиренному сьогодні під силу перенести всі спокуси та випробування. Щоб стати ченцем людина має пройти спокусу чернечого життя, повинна навчитися жити в першу чергу по-чернечому".

Як розповіли місцеві, через дорогу від Владики добудовує маєток скарбник Києво-Печерської лаври.