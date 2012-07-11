Намісник Києво-Печерської лаври пробачив свого отруювача

Про це йдеться в його коментарі, розміщеному на сайті Києво-Печерської Успенської лаври.

«Дякую всім вам за молитви і переживання про стан мого здоров'я, яке за останній місяць дійсно погіршилось у зв'язку з тим, що в моєму організмі, в результаті проведених обстежень, було виявлено важкі метали – миш'як і ртуть», - сказав митрополит Павло.

Намісник Лаври, який також є депутатом Київської міської ради від Партії регіонів, зазначив, що нікого не підозрює «в зробленому і не має наміру вживати якихось надзвичайних заходів».

Він сказав, що Господь вже не вперше показав на ньому свій промисел і свою волю. "Я залишився в живих під час пожежі в Московській духовній семінарії в 1986 році, коли загинули п'ять чоловік, з якими ми мешкали в кімнаті", - сказав митрополит Павло.

Він відзначив, що «якщо доведеться постати перед Господом – я не боюся, тому що у мене немає і не буде ворогів, а хто це зробив – Бог їм суддя».

«Ми маємо розуміти: як би ми не прагнули вберегти себе від чогось, буде так, як хоче Господь. Якщо Богові завгодно, щоб я був живий – так і буде», - говориться в коментарі намісника Києво-Печерської лаври.

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Як повідомлялося, 9 липня "Сегодня" з посиланням на прес-секретаря Української православної церкви (Московського патріархату) Василя Анісімова повідомила, що якийсь час тому митрополит Павло опинився в реанімації, а потім лікувався в Німеччині, де в його крові виявили миш'як і ртуть. Даних про концентрацію токсичних речовин прес-секретар УПЦ МП не навів.