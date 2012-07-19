Головний тюремник каже, що «зон у зоні» не буде - Луценко сяде, як усі

Про це глава Державної пенітенціарної служби України Олександр Лісицков сказав журналістам в Артемівську, пише ОстроВ.

Раніше екс-міністр заявив: «Мене вже чекає відгороджена зона в зоні, куди я скоро поїду».

«Спеціальних установ таких у нас немає. У нас є установи, де утримуються, а це в Чернігівській області, правоохоронці. Коли вирок набирає чинності і юридичні питання усі вирішені, люди прямують туди. Умови для всіх рівні, всі працюють і всі проходять виховний процес і готуються до звільнення. Спеціально будувати під когось, комусь у нас немає можливості», - сказав глава ДПтСУ.

Лісицков зазначив, що ведуться планомірні роботи «по наведенню порядку і створення тих умов, щоб нам не було соромно».

«Ні нам, посадовим особам, які виконують ці обов'язки, ні в цілому державі. Ми представляємо державу, щоб нас не критикували ні наші колеги-європейці, ні інші друзі», - заявив А. Лісицков.