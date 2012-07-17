Луценко: Мене вже чекає відгороджена зона в зоні
Сторона захисту екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка просить Печерський райсуд Києва винести виправдальний вирок та закрити кримінальну справу після того, як буде пройдено всі стадії судового слідства.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання заявив адвокат Ю.Луценка Олексій Баганець після того, як сторона державного обвинувачення попросила у судді час на підготовку до стадії доповнень, яка має відбутися у судовому процесі.
Також О.Баганець не погодився з думкою свого підзахисного, що справу необхідно відправляти на додаткове розслідування. «На сьогодні є всі підстави не відправляти цю справу на додаткове слідство, а винести виправдальний вирок», - сказав адвокат.
Після цих його слів Ю.Луценко погодився з такою позицією. «Я змінюю своє клопотання стосовно додаткового слідства, оскільки для політика в нашій країні відсутнє поняття «6 п. 2» (йдеться про закриття кримінального провадження за відсутністю складу злочину – УНІАН) тому я підтримую позицію свого захисту», - сказав Ю.Луценко.
Коментуючи заявлене прокуратурою клопотання з приводу надання часу для підготовки для участі у стадії судових доповнень, О.Баганець сказав: «Якщо прокуратура не готова до стадії доповнень, їм треба відмовлятися від висунутих обвинувачень».
Ю.Луценко додав, що в ході судового слідства при всій його незаконності прокуратура не змогла навести доказів події злочинів, не те що причетність трьох підсудних.
«Фактично, - зазначив екс-міністр, - звинувачення повністю розвалилося. Я розумію, що зараз відбувається: прокуратура, як я і попереджав цих трьох балбесів, хоче привести нових свідків, наприклад, підполковників, яким пообіцяли стати полковниками, які будуть стверджувати, що щось там чули. Прокуратура говорить, що захист затягує час, а самі просять час для того, щоб ще щось принести. Де ви були весь цей час? Роз’ясніть, що ще ви хочете принести, і чи має воно вагу у цій справі. Ми нікуди не спішимо, беріть свою макулатуру і досліджуйте. Мене вже чекає відгороджена зона в зоні, куди я скоро поїду».
Заслухавши думки сторін, суд видалився до нарадчої кімнати для прийняття рішення по заявлених клопотаннях.