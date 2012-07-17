Луценко: Мене вже чекає відгороджена зона в зоні

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання заявив адвокат Ю.Луценка Олексій Баганець після того, як сторона державного обвинувачення попросила у судді час на підготовку до стадії доповнень, яка має відбутися у судовому процесі.

Також О.Баганець не погодився з думкою свого підзахисного, що справу необхідно відправляти на додаткове розслідування. «На сьогодні є всі підстави не відправляти цю справу на додаткове слідство, а винести виправдальний вирок», - сказав адвокат.

Після цих його слів Ю.Луценко погодився з такою позицією. «Я змінюю своє клопотання стосовно додаткового слідства, оскільки для політика в нашій країні відсутнє поняття «6 п. 2» (йдеться про закриття кримінального провадження за відсутністю складу злочину – УНІАН) тому я підтримую позицію свого захисту», - сказав Ю.Луценко.

Коментуючи заявлене прокуратурою клопотання з приводу надання часу для підготовки для участі у стадії судових доповнень, О.Баганець сказав: «Якщо прокуратура не готова до стадії доповнень, їм треба відмовлятися від висунутих обвинувачень».

Ю.Луценко додав, що в ході судового слідства при всій його незаконності прокуратура не змогла навести доказів події злочинів, не те що причетність трьох підсудних.

«Фактично, - зазначив екс-міністр, - звинувачення повністю розвалилося. Я розумію, що зараз відбувається: прокуратура, як я і попереджав цих трьох балбесів, хоче привести нових свідків, наприклад, підполковників, яким пообіцяли стати полковниками, які будуть стверджувати, що щось там чули. Прокуратура говорить, що захист затягує час, а самі просять час для того, щоб ще щось принести. Де ви були весь цей час? Роз’ясніть, що ще ви хочете принести, і чи має воно вагу у цій справі. Ми нікуди не спішимо, беріть свою макулатуру і досліджуйте. Мене вже чекає відгороджена зона в зоні, куди я скоро поїду».

Заслухавши думки сторін, суд видалився до нарадчої кімнати для прийняття рішення по заявлених клопотаннях.