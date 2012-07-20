Яцуба: опозиція провокує розкол країни
Голова Севастопольської міської державної адміністрації, керівник міськорганізації Партії регіонів Володимир Яцуба вважає, що опозиція намагається налаштувати народ України проти мовного» закону.
Тим самим вона провокує розкол країни за мовною і географічною ознаками.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Яцуба заявив, виступаючи з доповіддю на 19-й конференції Севастопольської міської організації партії.
За словами лідера севастопольських «регіоналів», опоненти Партії регіонів під час обговорення і ухвалення закону «Про засади державної мовної політики» діяли «методами шантажу, погроз, провокацій і відвертої брехні».
«Ефір наповнюється гучними гаслами про загрозу українській мові. Опозиція вважає, що більшість громадян не стануть читати закон, тому можна спокійно вводити людей в оману з приводу його змісту», - сказав В.Яцуба.
За його словами, організовані опозицією мітинги проти ухвалення мовного закону є давно відпрацьованими політичними технологіями щодо дискредитації влади. На думку В.Яцуби, «простежується почерк організаторів «помаранчевого» бунту 2004 року — через ЗМІ поширюються чутки про те, що міліція нібито готує провокації, має намір силовими методами розігнати протестувальників». «Мета цих дій — нагнітання ситуації, створення негативного інформаційного фону», - заявив голова СМО Партії регіонів.
Як стверджує В.Яцуба, «тактика опозиції спрямована на руйнування позитивного настрою українців після успішного проведення Євро-2012».
«Вони намагаються переконати всіх, нібито новий закон обмежує права україномовного населення. Задля своїх політичних цілей опозиціонери вдаються до провокацій, вони виводять людей на вулиці і влаштовують сутички з правоохоронцями. Цим опозиція демонструє, що життя і здоров'я людей, зокрема їх виборців, для них нічого не варте», - заявив він.
При цьому В.Яцуба наголосив, що жителі Севастополя не піддаються на маніпулятивні технології опозиціонерів.
«На щастя, Севастополь – це високоосвічене і політично підковане місто. Незважаючи на перипетії «помаранчевої» епохи, політичні маніпуляції з націоналістичними і мовними ідеями, севастопольці зберегли вірність місту-герою, почуття патріотизму і дух згуртованості. Наше населення завжди вирізнялося розсудливістю, власними стійкими поглядами на життя і політичну ситуацію. Його неможливо обдурити різними маніпуляціями і популістськими обіцянками. Тут вони тверді, як камінь», - резюмував він.