Яцуба: опозиція провокує розкол країни

Тим самим вона провокує розкол країни за мовною і географічною ознаками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Яцуба заявив, виступаючи з доповіддю на 19-й конференції Севастопольської міської організації партії.

За словами лідера севастопольських «регіоналів», опоненти Партії регіонів під час обговорення і ухвалення закону «Про засади державної мовної політики» діяли «методами шантажу, погроз, провокацій і відвертої брехні».

«Ефір наповнюється гучними гаслами про загрозу українській мові. Опозиція вважає, що більшість громадян не стануть читати закон, тому можна спокійно вводити людей в оману з приводу його змісту», - сказав В.Яцуба.

За його словами, організовані опозицією мітинги проти ухвалення мовного закону є давно відпрацьованими політичними технологіями щодо дискредитації влади. На думку В.Яцуби, «простежується почерк організаторів «помаранчевого» бунту 2004 року — через ЗМІ поширюються чутки про те, що міліція нібито готує провокації, має намір силовими методами розігнати протестувальників». «Мета цих дій — нагнітання ситуації, створення негативного інформаційного фону», - заявив голова СМО Партії регіонів.

Як стверджує В.Яцуба, «тактика опозиції спрямована на руйнування позитивного настрою українців після успішного проведення Євро-2012».

«Вони намагаються переконати всіх, нібито новий закон обмежує права україномовного населення. Задля своїх політичних цілей опозиціонери вдаються до провокацій, вони виводять людей на вулиці і влаштовують сутички з правоохоронцями. Цим опозиція демонструє, що життя і здоров'я людей, зокрема їх виборців, для них нічого не варте», - заявив він.

При цьому В.Яцуба наголосив, що жителі Севастополя не піддаються на маніпулятивні технології опозиціонерів.

«На щастя, Севастополь – це високоосвічене і політично підковане місто. Незважаючи на перипетії «помаранчевої» епохи, політичні маніпуляції з націоналістичними і мовними ідеями, севастопольці зберегли вірність місту-герою, почуття патріотизму і дух згуртованості. Наше населення завжди вирізнялося розсудливістю, власними стійкими поглядами на життя і політичну ситуацію. Його неможливо обдурити різними маніпуляціями і популістськими обіцянками. Тут вони тверді, як камінь», - резюмував він.