Партія регіонів заявляє про масові порушення на Сумщині

Голова виборчого штабу Партії регіонів у Сумській області Андрій ПІНЧУК заявляє про масові порушення під час виборів на Сумщині. Про це він повідомив під час прес-конференції у незалежному громадському прес-центрі «Сумський вибір-2007».

Як передає кореспондент УНІАН, найголовнішою проблемою, А.ПІНЧУК назвав бездіяльність місцевої влади щодо підготовки виборів.

«Робочі групи зі складання списків виборців, які очолювали представники владних структур, фальсифікували списки виборців. Як доказ цього можу сказати, що виборці не знаходять себе у списках, у списках є «мертві душі». Ця проблема, як снігова лавина, тягне за собою низку інших порушень: видачу бюлетенів без документів, проблематичне голосування вдома, нестача бюлетенів на виборчих дільницях», - повідомив А.ПІНЧУК.

При цьому він розповів про конкретні факти, зафіксовані на виборчих дільницях на території Сумщини. Зокрема, за інформацією Партії регіонів, у ТВО № 158 (м. Суми), на дільниці № 26 до списків виборців внесені особи, які не досягли 18 років. На дільниці № 69, де до списку виборців внесено 640 осіб, в наявності є лише 540 бюлетенів для голосування. Не вистачає бюлетенів також на дільниці № 28 (2692 бюлетеня на 2749 виборців) та на дільниці № 23 (3008 бюлетенів на 3078 виборців).

Крім того, наголосив він, на дільниці № 112 зафіксовано факт порушення таємниці голосування – тут встановлено прозорі кабінки для голосування.

А.ПІНЧУК розповів, що у ТВО № 164 на дільниці № 71 у м. Ямпіль не було включено до списків виборців мешканців будинку престарілих, які не можуть самостійно пересуватись. А в ТВО № 159 у м. Білопілля на одну з дільниць не допустили спостерігача від Партії регіонів.

«За законом про вибори це порушення може бути підставою для визнання результатів виборів на цій дільниці недійсними», - наголосив А.ПІНЧУК.

Також, за словами А.ПІНЧУКА, у ТВО № 160 (м. Глухів) на виборчих дільницях були виявлені агітаційні плакати, що є порушенням закону у частини заборони агітації у день виборів.

А.ПІНЧУК також повідомив, що масово на території області до списків виборців включено прізвища людей, які вже померли. «Наші спостерігачі на ДВК на всі порушення складають відповідні акти. Їх перелік йде на сотні, а, можливо, доходить вже й до тисячі.

«Також маємо інформацію, що головні фальсифікації на виборах в області будуть у вечірній час. Але у кожній окружній виборчій комісії при підрахунку будуть депутати Верховної Ради України або кандидати у депутати від Партії регіонів, щоб запобігти цьому», - сказав А.ПІНЧУК.