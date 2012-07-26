«Свобода» протестує на Банковій проти приїзду Кирила

Як передає кореспондент УНІАН, близько 30 "свободівців" перебувають біля огорожі, яка відокремлює підхід до АП із боку вулиці Банкової.

У руках вони тримають партійні прапори й транспаранти, на яких написані гасла: "Геть московських окупантів", "За єдину помісну православну церкву з центром у Києві", "Геть московського попа-колонізатора".

Перед учасниками акції виступає лідер київської організації ВО "Свобода" Андрій Іллєнко, який пояснює мету проведення цієї акції.

Порядок біля місця проведення акції забезпечують декілька міліціонерів, які контролюють, щоб "свободівці" не заходили за огорожу.

Раніше "Свобода" планувала провести акції проти приїзду до Києва глави РПЦ біля Києво-Печерської Лаври 26 липня й на Європейській площі 27 липня, проте Окружний адміністративний суд Києва заборонив їх проводити.

У зв'язку з цим представники "Свободи" заявили про наміри провести акцію біля будівлі Адміністрації Президента України.

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Як повідомляв УНІАН, глава РПЦ, Патріарх Московський і всієї Русі Кирил прибув в Україну з триденним візитом. Приїзд Патріарха приурочено до 20-річчя предстоятельського служіння глави Української православної церкви Московського патріархату, Митрополита Київського і всієї України Володимира і до дня хрещення Київської Русі.

Відразу з аеропорту Кирил прибуде до Києво-Печерської Лаври, де зустрінеться з Митрополитом Володимиром і візьме участь у засіданні Священного синоду Російської православної церкви.

Як очікується, на другий день перебування патріарха Кирила в Києві, 27 липня, вранці продовжиться засідання Священного синоду. Після його завершення планується прес-конференція.

Крім того, на 13.00 запланований молебень на Володимирській гірці, а після – урочиста академія з нагоди 20-річчя предстоятельського служіння Митрополита Володимира в палаці «Україна».

На 27 липня також запланована цілонічна служба в Києво-Печерській Лаврі на площі перед Успенським собором.

В день хрещення Русі, в день святого рівноапостольного Князя Володимира, 28 липня, запланована божественна літургія на площі перед Успенським собором в Києво-Печерській Лаврі за участі митрополита Володимира і патріарха Кирила.