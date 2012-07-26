Із Сирії евакуювали 62 українців

Із Сирії евакуйовано 62 громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

«У відповідності з рішенням уряду України та у зв’язку із загостренням безпекової ситуації у Сирії повідомляємо про те, що Державою Україна, МЗС України у взаємодії з іншими міністерствами та відомствами проводиться евакуація громадян України із Сирії», - сказав він.

О.Дикусаров повідомив, що сьогодні о 10.30 та о 10.40 за київським часом в аеропорту міста Дамаск здійснили посадку два Ан-32 Міністерства надзвичайних ситуацій.

Станом на 12.00 за київським часом на борту двох українських літаків перебувають 62 громадянина України, з них 28 дорослих і 34 дитини. Серед дорослих практично всі жінки.

О 12.40 перший літак вилетів з аеропорту, а зараз на рульожці перебуває другий літак.

Літаки слідуватимуть за маршрутом Дамаск – Анкара – Київ.

О 15.40 планується здійснити технічну посадку літаків для дозаправки в Анкарі.

Прибуття літаків до аеропорту «Бориспіль» очікується о 18.30 та 18.40 відповідно.

О.Дикусаров зазначив, що Посольство України у Сирії і надалі складатиме списки бажаючих евакуюватись.

Він нагадав, що МЗС України з грудня 2011 року зверталося до громадян України у Сирії з рекомендацією залишити цю країну.

О.Дикусаров також поінформував, що Посольство України підтримує зв’язок з кількома сотнями українців у Сирії. Проте він не зміг сказати, скільки українців зараз перебуває у Сирії, оскільки не всі стають на консульський облік.

Також О.Дикусаров повідомив, що наразі не йдеться про евакуацію з Сирії співробітників посольства. «Посольство буде працювати доти, доки там залишаться українські громадяни», - сказав він.