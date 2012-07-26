Яценюк хоче доповнити «вільну торгівлю з СНД» новою нормою

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Фронт Змін", він звернувся з листами до голови Верховної Ради України та голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах. У них А.Яценюк вимагає доповнити проект закону «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі» (реєстр. № 0266) новою нормою.

Відповідно до неї, Договір про ЗВТ із СНД застосовується в частині, що не суперечить положенням Угоди про асоціацію щодо створення повноцінної і всеосяжної зони вільної торгівлі, яка була парафована уповноваженими представниками України та ЄС 19 липня 2012 року.

Нагадаємо, Президент України вніс до парламенту проект Закону України «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі» 24 липня 2012 року.