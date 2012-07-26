Яценюк хоче доповнити «вільну торгівлю з СНД» новою нормою
17:50, 26 липня 2012Політика
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Голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк наполягає, що Договір про зону вільної торгівлі в рамках Співдружності Незалежних Держав може застосовуватися тільки в частині, яка не суперечить Угоді про асоціацію про створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.
|Арсеній Яценюк звернувся з листом до спікера
Відповідно до неї, Договір про ЗВТ із СНД застосовується в частині, що не суперечить положенням Угоди про асоціацію щодо створення повноцінної і всеосяжної зони вільної торгівлі, яка була парафована уповноваженими представниками України та ЄС 19 липня 2012 року.
Нагадаємо, Президент України вніс до парламенту проект Закону України «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі» 24 липня 2012 року.
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