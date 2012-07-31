ЦВК вже прийняла документи 454 «мажоритарників»

31 липня, відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України», Центральна виборча комісія продовжила прийом документів для реєстрації кандидатами у народні депутати в загальнодержавному виборчому окрузі та в одномандатних виборчих округах.

Про це повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

Сьогодні ЦВК прийняла документи для реєстрації кандидатами у народні депутати України в одномандатних виборчих (мажоритарних) округах від 308 осіб. Із них, 68 осіб – самовисуванці, а 240 осіб в мажоритарних округах висунули 5 політичних партій, зокрема: Комуністична партія України – 223; «Єдиний центр» - 9; Українська національна консервативна партія – 6; «Реформи і порядок» - 1; «Велика Україна» - 1.

Таким чином, всього за перші два дні прийому документів (30 і 31 липня) Центральна виборча комісія прийняла документі для подальшої реєстрації від 454 осіб для реєстрації в мажоритарних округах, зокрема: 193 самовисуванців в мажоритарних округах; 261 висуванець від 9 політичних партій в мажоритарних округах.

Також 31 липня прийнято виборчий список кандидатів і відповідні документи 225 осіб від Комуністичної партії України для подальшої реєстрації в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.