В Донецьку вірять, що Азаров-молодший привезе австрійські стандарти життя

Про це він сказав сьогодні під час сесії Донецької облради, коментуючи кандидатів у народні депутати, які висуватимуться на донецькі округи, пише Радіо Свобода.

«Він є громадянином України, і, я думаю, що подивившись на життя в світі, він буде такі ж стандарти впроваджувати й у нас. Я думаю, що ту користь, яку він буде приносити для регіону, він викладе у своїй передвиборчій програмі, і я думаю, що йому багато доведеться попрацювати, щоб донести до громадян ефективність його роботи, а також той внесок, який він може зробити в розвиток», – прокоментував Федорук висування Азарова-молодшого.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Олексій Азаров має дозвіл на проживання в Австрії, де у нього є нерухомість. Сам він коментувати цю інформацію відмовився.