У БЮТ кажуть, що набирають ”на рівні” з Партією регіонів

За даними паралельного підрахунку голосів БЮТ, до парламенту за результатами виборів проходять 5 політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив керівник виборчого штабу БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ

За його словами, колл-центр працював цілу ніч, і збирав дані з кожної виборчої дільниці.

На даний момент, наголосив О.ТУРЧИНОВ, опрацьовані копії протоколів 88% виборчих дільниць.

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що згідно з опрацьованими даними, рейтинг Партії регіонів та БЮТ коливається на рівні 32,5%, НУ-НС – 14%, КПУ – 5%.

Крім того, наголосив він, до ВР проходить Блок Литвина з рейтингом приблизно 3,5%.

При цьому, зазначив О.ТУРЧИНОВ, СПУ не долає 3% бар’єр, оскільки, за його даними, цю силу підтримали 2,5% виборців.