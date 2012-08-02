Лутковська не бачить необхідності "турбувати Тимошенко своїм візитом"

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

«На сьогоднішній день людина знаходиться в лікарні, німецькі лікарі, принаймні зараз, дуже просять обмежити кількість людей, які приходять до нею у лікарню. У мене на сьогоднішній день жодної скарги стосовно умов утримання пані Тимошенко немає. Тому підстав зараз порушувати право особи на отримання медичної допомоги не маю. Але як тільки їй дозволять таку зустріч, обов'язково така зустріч буде», - сказала В.Лутковська.

При цьому Омбудсмен наголосила, що у разі необхідності її представники відвідають судові засідання у справах Ю.Тимошенко.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові.

З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

Лікування Ю.Тимошенко проходить під наглядом медиків із берлінської клініки "Шаріте".