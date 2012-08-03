Яценюк "поскаржився", що у нього в списку немає спортсменів, письменників, співаків

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив голова ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк.

«Весь список сформований за рішенням 7 партій. Звичайно, що список міг би бути кращий. Ми недопрацювали в цьому питанні, бо у нас немає акторів, спортсменів, письменників, співаків», - сказав А.Яценюк.

За його словами, у виборчому списку опозиції фахові політики, правники, представники місцевого самоврядування та ті, «хто пройшов горнило боротьби з Віктором Януковичем».

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чим 55-те місце у списку Об’єднаної опозиції заслужила Тетяна Донець, яка не була помічена в активній опозиційній діяльності, А.Яценюк сказав: «Кожна людина, яка сьогодні є в списку, затверджена всіма партіями, і той, хто сьогодні в списку, отримав місце тільки завдяки своїй персональній роботі, в тому числі і в органах місцевого самоврядування в місті Києві і за боротьбу з головою райдержадміністрації через незаконну приватизацію дитячих садків».

В свою чергу перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр Турчинов визнав, що зустрічався з лідером партії Юлією Тимошенко і обговорював тему списків за тиждень до проведення з’їзду.

«Вона дала повноваження з’їзду і керівництву партії приймати остаточне рішення щодо списку, оскільки оперативного зв’язку у нас, безумовно, не могло бути», - сказав О.Турчинов.