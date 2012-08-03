Яценюк "поскаржився", що у нього в списку немає спортсменів, письменників, співаків
В Об’єднаній опозиції визнають, що їх виборчий партійний список міг би бути кращим.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив голова ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк.
«Весь список сформований за рішенням 7 партій. Звичайно, що список міг би бути кращий. Ми недопрацювали в цьому питанні, бо у нас немає акторів, спортсменів, письменників, співаків», - сказав А.Яценюк.
За його словами, у виборчому списку опозиції фахові політики, правники, представники місцевого самоврядування та ті, «хто пройшов горнило боротьби з Віктором Януковичем».
Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чим 55-те місце у списку Об’єднаної опозиції заслужила Тетяна Донець, яка не була помічена в активній опозиційній діяльності, А.Яценюк сказав: «Кожна людина, яка сьогодні є в списку, затверджена всіма партіями, і той, хто сьогодні в списку, отримав місце тільки завдяки своїй персональній роботі, в тому числі і в органах місцевого самоврядування в місті Києві і за боротьбу з головою райдержадміністрації через незаконну приватизацію дитячих садків».
В свою чергу перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр Турчинов визнав, що зустрічався з лідером партії Юлією Тимошенко і обговорював тему списків за тиждень до проведення з’їзду.
«Вона дала повноваження з’їзду і керівництву партії приймати остаточне рішення щодо списку, оскільки оперативного зв’язку у нас, безумовно, не могло бути», - сказав О.Турчинов.