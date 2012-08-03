ЦВК ухвалить рішення щодо реєстрації кандидатів від ПР і БЮТ не пізніше 8 серпня

Про це журналістам повідомив член ЦВК Михайло Охендовський.

Він висловив сподівання, що сьогодні ЦВК до обіду прийматиме документи на реєстрацію.

Він зауважив, що закон відводить ЦВК 5 днів для ухвалення рішення про реєстрацію кандидатів, або відмову в реєстрації.

«Тобто можна очікувати, що стосовно тих документів, які були подані сьогодні рішення буде прийняте не пізніше 8 серпня», - сказав М.Охендовський.

«В разі, якщо документи особи, подані для реєстрації, будуть свідчити про відсутність права бути обраним народним депутатом, то безумовно буде прийматися рішення про відмову в реєстрації. Але це буде стосуватися не всього списку, а лише кожного окремо кандидата», - сказав М.Охендовський.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи просувається нумерація списку в гору, якщо певним кандидатам буде відмовлено у реєстрації, М.Охендовський зазначив, що черговість кандидатів у списку затверджується з’їздом, і тому кандидати будуть зареєстровані саме під тими номерами, які для них визначив з’їзд відповідної політичної партії.

Як відомо, сьогодні документи на реєстрацію до ЦВК принесли представники Партії регіонів та об’єднаної опозиції.