Опозиція заявляє, що влада почала переслідування її кандидата по Донецьку

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Об’єднаної опозиції.

В опозиції нагадали, що В.Деркач був активним учасником голодування чорнобильців у Донецьку і не погодився за гроші припинити відстоювати права громадян.

«Після цього проти нього була порушена кримінальна справа. Деркачу інкримінували підробку документів, які дозволили йому отримати статус потерпілого від техногенної катастрофи», - йдеться у повідомленні.

«Очевидно, зрозумівши, що не вдасться зліпити справу про статус чорнобильця, влада вирішила порушити нову абсолютно безглузду справу, звинувачуючи опозиціонера у побитті якогось студена минулого місяця», - наголошують в опозиції.

Сьогодні В.Деркача викликають на допит до Пролетарського райвідділу міліції.

На кандидата від опозиції також постійно здійснюється психологічний тиск, підкреслюється в повідомленні. Зокрема, серед вночі до нього приїжджали 7 працівників міліції, які, закривши дверне вічко, представлялися то сусідами, то сантехніками, і вимагали відкрити двері.

В Об’єднаній опозиції наголошують, що В.Деркач не має жодного відношення до цих кримінальних справ і є законослухняним громадянином, якого переслідують лише через його опозиційну діяльність.

«У владі дуже переживають через те, що в даному виборчому окрузі живе багато шахтарів, а кандидат від Об’єднаної опозиції є шахтарем і чорнобильцем і має велику підтримку серед виборців», - йдеться у повідомленні.

Кандидатом від влади по 41-му мажоритарному округу є голова фракції Партії регіонів в Донецькі облраді.

Об’єднана опозиція «Батьківщина вимагає від влади закрити всі сфабриковані справи проти В.Деркача і припинити політичні переслідування опозиційних кандидатів.