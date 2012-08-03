Путін - про Pussy Riot: на Кавказі їх би навіть не встигли взяти під охорону

Про це повідомляє BBC Україна.

"Я не думаю, що їх треба так уже суворо судити за це. Сподіваюся, що вони зроблять якісь висновки самі", - сказав пан Путін журналістам у четвер, закінчуючи свій візит до Лондона.

Володимир Путін також додав, що, на його думку, якби дівчата осквернили якусь святиню в Ізраїлі, "так просто вони звідти не поїхали б", а на Кавказі їх би "навіть не встигли взяти під охорону".

Президент РФ також сказав, що сподівається на "правильне" і "обгрунтоване" рішення суду по цій справі.

У п'ятницю продовжиться розгляд справи про про так званий "панк-молебен" у храмі Христа Спасителя в Москві, влаштованого групою Pussy Riot 21 лютого.