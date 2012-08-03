У Севастополі затримали п’ятьох активістів, які агітували проти Партії регіонів

Активісти роздавали в місті листівки із закликом не голосувати за Партію регіонів та кандидата від цієї партії в одномандатному мажоритарному окрузі No.225 Вадима Колесніченка – автора законопроекту «Про засади державної мовної політики».

Про це УНІАН повідомила одна з затриманих активістів Катерина Чепура.

За її словами, певний час правоохоронці не могли визначитись зі звинуваченнями, проте на даний час затриманим інкримінують незаконне поширення передвиборчої агітації.

«Ми сидимо в Ленінському відділку міліції. Нас п'ятеро. При затримані нам не висунули ніяких звинувачень», - зазначила К.Чепура.