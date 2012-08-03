У Севастополі затримали п’ятьох активістів, які агітували проти Партії регіонів
21:38, 03 серпня 2012Політика
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У Севастополі міліцією затримано п’ятьох активістів кампанії «Помста за розкол країни».
У Севастополі агітували проти Колесніченка
Активісти роздавали в місті листівки із закликом не голосувати за Партію регіонів та кандидата від цієї партії в одномандатному мажоритарному окрузі No.225 Вадима Колесніченка – автора законопроекту «Про засади державної мовної політики».
Про це УНІАН повідомила одна з затриманих активістів Катерина Чепура.
За її словами, певний час правоохоронці не могли визначитись зі звинуваченнями, проте на даний час затриманим інкримінують незаконне поширення передвиборчої агітації.
«Ми сидимо в Ленінському відділку міліції. Нас п'ятеро. При затримані нам не висунули ніяких звинувачень», - зазначила К.Чепура.
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