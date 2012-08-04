ЦВК зареєструвала кандидатів на мажоритарні округи (список)

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення на своєму засіданні прийняла комісія.

Зокрема, кандидат від партії «Реформи і порядок» буде балотуватися в окрузі № 82, від партії «Єдина родина» - в окрузі № 4 та від партії «Велика Україна» - в окрузі № 106.

Центральна виборча комісія зареєструвала низку кандидатів у депутати від Української національної консервативної партії в одномандатних округах - всього 6 кандидатів від цієї партії.

Центральна виборча комісія зареєструвала низку кандидатів у народні депутати від Молодіжної партії в одномандатних округах - всього 10 кандидатів від цієї партії.

Також ЦВК зареєструвала 9 кандидатів у депутати від партії «Народна ініціатива» в одномандатних округах.

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів у депутати від партії «Соціалістична Україна» в одномандатних округах - всього 10 кандидатів від цієї партії.

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів у народні депутати від партії «Вітчизна» в одномандатних округах - всього 2 кандидатів від цієї партії.

Центральна виборча комісія зареєструвала низку кандидатів у депутати від Народної партії в одномандатних округах - всього 61-го кандидата від Народної партії в одномандатних округах. Зокрема, в окрузі в Житомирській області ЦВК зареєструвала кандидатом у народні депутати голову Верховної Ради України Володимира Литвина.

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів у депутати від партії «Єдиний центр» в одномандатних округах - всього 9 кандидатів. Зокрема, серед них у виборчих округах в Закарпатській області будуть балотуватися лідер партії, міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога та два його рідних брата.