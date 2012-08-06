ЗМІ: Прем'єр-міністр Сирії втік у Йорданію
16:22, 06 серпня 2012Політика
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Державне телебачення Сирії повідомляє про звільнення посади прем’єр-міністра Ріяда Хіджаба, який втік у Йорданію.
Ріяд Хіджаб уже звільнений, колаж rus.ruvr.ru
Як повідомляє Радіо Свобода із посиланням на неназвані джерела з Йорданії, Хіджаб разом зі своєю родиною утік із Сирії .
Повстанці повідомили деяким ЗМІ, що Ріяд Хіджаб перейшов на бік опозиції, однак поки ця інформація офіційно підтверджена не була.
Колишній міністр сільського господарства, Ріяд Хіджаб очолив уряд Сирії лише наприкінці червня.
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