ЗМІ: Прем'єр-міністр Сирії втік у Йорданію

Як повідомляє Радіо Свобода із посиланням на неназвані джерела з Йорданії, Хіджаб разом зі своєю родиною утік із Сирії .

Повстанці повідомили деяким ЗМІ, що Ріяд Хіджаб перейшов на бік опозиції, однак поки ця інформація офіційно підтверджена не була.

Колишній міністр сільського господарства, Ріяд Хіджаб очолив уряд Сирії лише наприкінці червня.