Опозиція просить світ застосувати вплив для участі Тимошенко у виборах

Про це йдеться в заяві Об’єднаної опозиції, текст якої передано УНІАН.

Об’єднана опозиція «Батьківщина» розцінює це рішення як порушення прав мільйонів українців, які підтримують Ю.Тимошенко. “Ми не визнаємо цього рішення ЦВК і вважаємо його спрямованим на виконання особистого замовлення Віктора Януковича”, - підкреслюється в заяві.

В опозиції зазначили, що нинішня влада розуміє, що вона після перемоги Об’єднаної опозиції на виборах понесе «повну і невідворотну» відповідальність за «стрімке зубожіння народу та політичні репресії ”.

“Антиконституційна відмова у реєстрації Юлії Тимошенко та Юрія Луценка зайвий раз засвідчила, що нинішня владна команда відкрито заявила про свої наміри провести парламентські вибори в антидемократичний спосіб. Цей режим проігнорував чисельні заклики лідерів демократичних країн та вимоги, викладені у резолюціях Парламентської Асамблеї ОБСЄ, ПАРЄ та Європарламенту щодо надання права повноцінної участі у парламентській виборчій кампанії лідеру опозиції Юлії Тимошенко та Юрію Луценку”, - наголошують в опозиції.

При цьому зазначається, що В.Янукович повинен розуміти, що такі вибори світова спільнота не визнає ані чесними, ані демократичними, і такі дії влади призведуть лише до подальшої ізоляції нинішнього політичного режиму та В.Януковича особисто.

Об’єднана опозиція «Батьківщина» звертається до лідерів провідних демократичних країн світу, до міжнародних інституцій, зокрема до ОБСЄ, ЄС, Ради Європи, ПАРЄ, Парламентських Асамблеї ОБСЄ та інших із закликом надати належну оцінку таким антидемократичним діям влади та просить застосувати всі важелі впливу з метою забезпечення повноцінної участі лідера опозиції Ю.Тимошенко та Ю.Луценка у парламентській виборчій кампанії 2012 року.

“Ми також звертаємося до наших співвітчизників: у ці складні часи нам потрібно ще більше згуртуватися та виступити єдиним фронтом проти нинішнього режиму бідності і корупції, - наголосили в опозиції, додавши, що лише спільна перемога на парламентських виборах дозволить усунути нинішню владу та звільнити Ю.Тимошенко та інших політв’язнів.