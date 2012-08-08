Симоненко каже, що поети і співаки у списку - обман виборців

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко сьогодні на прес-конференції в Сумах.

«Тобто, таким чином політичні партії, які вже давно розчарували простих українців, намагаються привернути до себе увагу через відомих людей», – зазначив він.

Він також наголосив, що КПУ поставила перед собою завдання одержати максимальну підтримку виборців, у зв'язку з чим партія значно «омолодила» свій список кандидатів у депутати в багатомандатному і мажоритарних округах.

«Серед наших кандидатів (із загальної кількості близько 400 чоловік) 55 – віком до 30 років, 140 – віком до 40 років, близько 150 мають досвід депутатської діяльності у радах різного рівня. А всі перші секретарі обкомів партії підуть на вибори по мажоритарних округах. Таким чином, ми надаємо дорогу молодим», - підкреслив лідер КПУ.

Він також вручив у Сумах посвідчення кандидатів у депутати Верховної Ради Олександру Телетову, Андрію Дружченку, Володимиру Даниленку, Вікторії Бабич, Юрію Сердюку і Наталії Дейниченко.

«Склад нашого списку – це поєднання молодості, досвіду і мудрості. Ми з'єднали все те, що можемо запропонувати для розв’язання загальнодержавних і місцевих проблем», - сказав П.Симоненко.

Відповідаючи на питання УНІАН щодо долі резиденції «Межигір’я» в рамках реалізації виборчого гасла КПУ «Повернемо країну народу», лідер комуністів заявив, що доля цього, а також ряду інших об'єктів вирішуватиметься під час націоналізації.

«Реалізація гасла «Повернемо країну народу» передбачає вирішення цілого ряду завдань. Це і повернення поваги і пошани до людей похилого віку і пенсіонерів, повернення робіткникам заводів і фабрик, селянам - ланів і так далі. Питання «Межигір’я» обов'язково розглядатиметься в рамках вирішення питання націоналізації, причому торкатися це питання буде всіх, а не вибірково. За всі роки незалежності в Україні було створено більше резиденцій, ніж у Президента США, і з цим потрібно покінчити. Також в Україні не буде приватних мисливських угідь окремих олігархів, не буде у них морського або річкового берега з вежами і колючим дротом... Водні і лісові ресурси повинні належати народу, а не олігархам», - підкреслив П.Симоненко.

На даний час лідер КПУ проводить у Сумах на площі Незалежності зустріч з місцевими жителями, на якій присутні близько 600 чоловік. До початку цього заходу сумчан розважав привезений з Києва духовий оркестр у складі 32 музикантів, екіпірованих у червоний одяг з символікою КПУ.