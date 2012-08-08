ЗМІ: На мітинги на підтримку мовного закону зігнали бюджетників

Про це повідомив Радіо Свобода керівник громадського руху «Спільна справа» в Дніпропетровській області, організації, що стежить за виборами, Віктор Романенко.

За його інформацією, на мітинг у «добровільно-примусовому порядку» були звезені працівники бюджетних установ, зокрема, освітяни та медики з різних міст області – Дніпродзержинська, Павлограда тощо. Не на камеру учасники акції говорили, що декого задля участі в акції викликали з відпустки.

Активісти руху «Спільна справа» зафіксували 6–7 автобусів, які централізовано підвозили людей на площу. Загалом, за даними «Спільної справи», були присутні півтисячі учасників.

Водночас у прес-службі обласної організації Партії регіонів повідомили, що в акції на підтримку закону «Про засади державної мовної політики в Україні» у Дніпропетровську взяло участь близько 5 тисяч людей, як партійців, так і прихильників партії, і відкинули звинувачення у примусовому звезенні бюджетників.

Натомість джерело в Донецькій обласній державній адміністрації повідомило Радіо Свобода, що працівників держустанови в також змусили піти на мітинг на підтримку закону «Про засади державної мовної політики», що відбувся сьогодні ввечері в Донецьку біля облдержадміністрації.

Прес-секретар донецького Комітету виборців України Катерина Жемчужникова, яка також побувала на мітингу, звернула увагу: «Дуже багато людей привезли з області. У перших рядах можна було впізнати голів місцевих та селищних рад. А стосовно працівників облдержадміністрації, то вони там були, адже після закінчення мітингу досить багато людей повернулися у саму будівлю».