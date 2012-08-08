ЗМІ: На мітинги на підтримку мовного закону зігнали бюджетників
У Дніпропетровську працівників бюджетної сфери із застосуванням адмінресурсу зібрали на мітинг на підтримку «мовного закону», який відбувся сьогодні ввечері на Фестивальному причалі.
Про це повідомив Радіо Свобода керівник громадського руху «Спільна справа» в Дніпропетровській області, організації, що стежить за виборами, Віктор Романенко.
За його інформацією, на мітинг у «добровільно-примусовому порядку» були звезені працівники бюджетних установ, зокрема, освітяни та медики з різних міст області – Дніпродзержинська, Павлограда тощо. Не на камеру учасники акції говорили, що декого задля участі в акції викликали з відпустки.
Активісти руху «Спільна справа» зафіксували 6–7 автобусів, які централізовано підвозили людей на площу. Загалом, за даними «Спільної справи», були присутні півтисячі учасників.
Водночас у прес-службі обласної організації Партії регіонів повідомили, що в акції на підтримку закону «Про засади державної мовної політики в Україні» у Дніпропетровську взяло участь близько 5 тисяч людей, як партійців, так і прихильників партії, і відкинули звинувачення у примусовому звезенні бюджетників.
Натомість джерело в Донецькій обласній державній адміністрації повідомило Радіо Свобода, що працівників держустанови в також змусили піти на мітинг на підтримку закону «Про засади державної мовної політики», що відбувся сьогодні ввечері в Донецьку біля облдержадміністрації.
Прес-секретар донецького Комітету виборців України Катерина Жемчужникова, яка також побувала на мітингу, звернула увагу: «Дуже багато людей привезли з області. У перших рядах можна було впізнати голів місцевих та селищних рад. А стосовно працівників облдержадміністрації, то вони там були, адже після закінчення мітингу досить багато людей повернулися у саму будівлю».