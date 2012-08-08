Прокурор каже, що розгляд справи ЄЕСУ без присутності Тимошенко - неможливий
Судовий розгляд справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», за законом, повинен відбуватися в присутності підсудної екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові під час прямої лінії у редакції газети «Комсомольська правда в Україні» сказав прокурор Харківської області Геннадій Тюрін, коментуючи на прохання читачів можливі способи проведення судового слухання у справі щодо ЄЕСУ за умови відмови підсудної приймати участь у засіданні.
«Я можу сказати тільки, що передбачено по закону. На сьогодні справа з обвинувальним висновком поступила в суд. Суд почав розглядати цю справу по сутті. За чинним законодавством, передбачено, що суд повинен розглядати справу тільки за присутності підсудного», - сказав Г.Тюрін.
Він підкреслив, що на сьогодні «усі клопотання держобвинувачів спрямовані на те, щоб суворо додержувався закон і було забезпечене право на захист Юлії Володимирівни».
За словами Г.Тюріна, на цей час, відповідно до рекомендацій німецьких та українських лікарів, «йде процес реабілітації у ЦКБ № 5 Харкова».