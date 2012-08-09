Тігіпко каже, що «Вітіну тисячу» довиплачують у 2013 році

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики, про це він заявив на прес-конференції в Запорізькій облдержадміністрації.

«При формуванні бюджету на 2013 рік уряд запланує відповідні кошти», - сказав він.

Він також зазначив, що цього року виплата компенсацій проходить спокійно. «Уряд добре організував виплати компенсацій цього року: не було ні черг, ні паніки. 6 млн. колишніх вкладників своєчасно одержать компенсації», - сказав С.Тігіпко.

Нагадаємо, з 1 червня 2012 року почалися виплати вкладникам радянського Ощадбанку у відділеннях «Ощадбанку». Вклади буде відшкодовано близько 6 млн. громадян, які не встигли одержати компенсацію в 2008 році. Для одержання компенсації громадяни мають перереєструватися у відділеннях «Ощадбанку».

За інформацією АТ «Ощадбанк», в системі «Реєстр вкладників заощаджень громадян» на початок 2012 року внесено дані про знецінені заощадження більш як 11,8 млн. громадян України, з яких тільки близько 6,16 млн. осіб вже одержали компенсацію в межах 1000 грн.