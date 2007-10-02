За фактами втручання в систему ”Вибори” порушили 4 кримінальних справи

За фактами втручання в роботу електронних систем, за допомогою яких підраховуються та передаються результати голосування, а також за фактами спроб підкупу виборців порушено 4 кримінальні справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сьогодні на брифінгу в Києві.

При цьому В.НАЛИВАЙЧЕНКО закликав членів та голів дільничних виборчих комісій та окружних виборчих комісій не піддаватися спробам отримання винагороди задля внесення на користь певних політичних сил необхідних результатів, оскільки всі ці дії так чи інакше будуть відомі і каратимуться згідно з чинним законодавством.

Між тим В.НАЛИВАЙЧЕНКО висловив переконання, що завдяки своєчасному реагуванню СБУ і органів прокуратури результати дострокових парламентських виборів не будуть сфальсифіковані.

”За таких умов і за такої взаємодії ми здатні впевнено сказати, що демократичні вибори, які відбулися, не будуть сфальсифіковані», - підкреслив керівник СБУ.