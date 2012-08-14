Екстрадиція Осмаєва з України до Росії може зайняти від тижня до місяця

Про це в коментарі УНІАН сказав начальник відділу з питань зв'язків з громадськістю Генеральної прокуратури України Юрій Бойченко.

"У зв'язку з тим, що Апеляційний суд виніс постанову задовольнити позицію Генпрокуратури України про екстрадицію Осмаєва до Російської Федерації, починається завершальний етап екстрадиції, який полягає в тому, що Генеральна прокуратура України сповістить Генеральну прокуратуру РФ про це рішення суду і, відповідно, Генпрокуратура Росії доручить своїй пенітенціарній службі погодити час і місце передачі екстрадовуваного з території України", - відзначив Ю.Бойченко.

За його словами, Генпрокуратура України дасть доручення пенітенціарній службі України і конвойній службі МВС погодити з російською стороною час і місце передачі А.Осмаєва.

Ю.Бойченко наголосив, що пенітенціарна і конвойна служби етапуватимуть А.Осмаєва до кордону з РФ, де його зустрінуть вже російські служби, які займаються етапуванням.

З приводу того, скільки часу може зайняти процес екстрадиції, Ю.Бойченко сказав, що на практиці Генпрокуратура спочатку одержує рішення суду, відтак передає відповідного листа російським колегам і далі відбувається процес узгодження екстрадиції.

"Тобто, це може бути від тижня до місяця. Все залежить від того, як це питання погодять відповідні служби України і Росії", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 серпня, Апеляційний суд Одеської області виніс постанову про видачу правоохоронним органам Російської Федерації 31-річного А.Осмаєва, якого затримали в Одесі і підозрюють у замаху на В.Путіна.

Довідка УНІАН. Спецслужби Росії й України затримали в Одесі злочинців, які перебували в міжнародному розшуку. Зокрема, уродженець Грозного А.Осмаєв з 2008 року розшукувався російськими правоохоронними органами за звинуваченнями у скоєнні низки злочинів терористичного спрямування. З їх свідчень стало відомо, що вони готували замах на В.Путіна в Москві, яке мало відбутися одразу після березневих виборів Президента Росії.