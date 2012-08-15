ЗМІ: Український Playboy запропонував учасниці Pussy Riot знятися для обкладинки

Про це повідомляє російська газета «Известия» з посиланням на головного редактора української версії Playboy Влада Іваненка.

«Наші читачі активно користуються соціальними мережами, в яких дівчата з Pussy Riot є головними героїнями останніх місяців. Ми розглядаємо Надію Толоконнікову як арт-діяча і вважаємо, що її поява на обкладинці «Playboy Україна» буде позитивно сприйнята аудиторією. А мій заступник і взагалі мріє одружитися з Надією», - сказав В.Іваненко.

Він повідомив, що представникам Н.Толоконнікової, яка зараз чекає вироку в СІЗО, було направлено пропозицію про фотографування для обкладинки.

За словами головного редактора, поки що переговори припинені, проте редакція розраховує відновити їх, якщо 17 серпня 2012 року Н.Толоконнікову звільнять за рішенням суду.

При цьому, зазначив В.Іваненко, в компанії дотримуються суворого правила - стосунки мають бути «безгрошевими». Героїням обкладинок Playboy журнал принципово не платить.

В.Іваненко вважає, що на обкладинці журналу мають розміщуватися фото не просто спокусливих дівчат, а активних учасниць суспільного життя.

«Ми хочемо також влаштувати фотосесію з учасницями руху FEMEN, але з дівчатами складно вести переговори, вони або колесять по світу, або їх затримує поліція», - сказав він.

Журнал Playboy видається в 29 країнах світу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2012 року п'ять учасниць панк-групи Pussy Riot прийшли до храму Христа Спасителя в Москві, надівши маски, і біля вівтаря провели "панк-молебень". Відеоролик з виступом було викладено в Інтернеті й він викликав суспільний резонанс.

Троє учасниць групи Н.Толоконнікова, Марія Альохіна і Катерина Самуцевич перебувають під арештом, незважаючи на численні заклики громадськості звільнити їх.

Прокурор Олександр Нікіфоров зажадав засудити учасниць панк-групи Pussy Riot до трьох років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Хамовничеський суд Москви оголосить вирок 17 серпня.