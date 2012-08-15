Автор біл-борда "бабуся з котом" - у розшуку, власниця - у реанімації

Як стало відомо, на таку сміливу рекламну акцію зважився місцевий громадський діяч і опозиційний голова Єлизаветівської сільської ради Максим Голосной, пише Днепродзержинск.online.

Не знайшовши мотиву для репресій проти опального голови сільради, Голосного оголосили у всеукраїнський карний розшук, навіть не пред'явивши йому звинувачення.

Як вдалося дізнатися у слідчого з особливо важливих справ Дем’янишина, справа може бути пов'язана з минулою діяльністю Голосного на посту глави Єлизаветівської сільської ради.

Максим Голосной прокоментував цю ситуацію так: "Перш за все хочу сказати, що директора РА «АПЕЛЬСИН» Наталю (власницю бігборда) після вчорашнього телефонної розмови з високопоставленим чиновником забрали в реанімацію. З учорашнього дня вона офіційно на лікарняному - мені дуже шкода, що так сталося. Але це реалії, які сьогодні мають місце: для цієї влади немає моральних принципів, немає закону - вбивай, каліч, залякуй, але досягай своєї мети. 2 тижні тому вбили людину, яку я дуже поважав, - відомого дніпропетровського еколога Володимира Гончаренка. Він теж мав необережність говорити правду, бути занадто публічним і принциповим, і перейшов дорогу бізнес-інтересам криворізького клану. Не виключені замахи і на мене чи моїх колег - доводиться бути напоготові ", - заявив Голосной.

За його словами, його адвокат більше місяця не може прояснити підстав для оголошення Голосного в розшук: у доступі до документів відмовляють, оскаржити постанову немає можливості. "Приклад із нашим білбордом показовий. Ви подивіться, у Партії Регіонів - сотні площин тільки в нашому місті, з яких вона віщає про стабільність та благополуччя, які «настали в країні». У нас - всього ОДИН, з якого ми хоч і з гумором, але говоримо правду. І за нього вже постраждали і потрапили в небезпеку життя кількох людей! Подивіться, яка реакція на єдиний банер - негайно зірвати, заклеїти, залякати! ", - сказав автор скандального біл-борда.