Опозиція збирається скаржитися на ЦВК Євросуду

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив представник «Батьківщини» в ЦВК Руслан Князевич після засідання Вищого адміністративного суду.

Р.Князевич зауважив, що постанова ВАСУ, якою залишено у силі рішення ЦВК про відмову в реєстрації Ю.Тимошенко і Ю.Луценка, було очікуваним.

«Очевидно, що якесь рішення було заготовлено, і нічого нового очікувати не доводиться», - сказав він.

Р.Князевич додав, що «Батьківщина» вичерпала можливості для оскарження рішення ЦВК в українських судах. «Тому надалі ми будемо звертатися до міжнародних судових інституцій», - сказав Р.Князевич, уточнивши, що мова йде про Європейський суд з прав людини.

Водночас він зауважив, що таке рішення опозиція прийматиме пізніше.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Центральна виборча комісія відмовилась реєструвати кандидатами у народні депутати за списком «Батьківщини» екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ України Ю.Луценка.

Як зазначив член ЦВК Олександр Шелестов, з огляду на документи, подані до ЦВК 6 серпня Міністерством внутрішніх справ, а 8 серпня Печерським судом та Генпрокуратурою, комісія виявила обставини, які позбавляють Ю.Тимошенко та Ю.Луценка права балотуватися у народні депутати та бути включеними у список «Батьківщини» під номерами 1 та 5 відповідно.

11 серпня Київський апеляційний адміністративний суд не задовольнив скаргу Об’єднаної опозиції до ЦВК на відмову зареєструвати Ю.Тимошенко і Ю.Луценка кандидатами у депутати.

Суд мотивував своє рішення тим, що законодавство не дозволяє реєстрацію кандидатами в народні депутати осіб, які мають на час реєстрації непогашену судимість.

13 серпня об’єднана опозиція оскаржила у Вищому адмінсуді рішення Київського апеляційного адмінсуду.