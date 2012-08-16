ЦВК виключив із списку 34 кандидати "Нашої України"

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на засіданні ЦВК.

Першу п’ятірку виборчого списку представляють Віктор Ющенко, Юрій Костенко, Олексій Івченко, колишня прес-секретар Президента України Ірина Ванникова та Сергій Бондарчук.

Водночас ЦВК виключила з партійного списку «Нашої України» 34 претенденти в кандидати у депутати, оскільки вони не подали заяви про згоду балотуватися у народні депутати.

Центральна виборча комісія зареєструвала 29 кандидатів у депутати від «Нашої України» в одномандатних виборчих округах.

Зокрема, брат екс-Президента України Петро Ющенко зареєстрований кандидатом від партії «Наша Україна» у одномандатному виборчому окрузі №161 (Сумська область).